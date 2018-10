Bouwproject terrein Turfmarktkerk Gouda uitgesteld

De bouw van appartementen op de plaats van de Turfmarktkerk in Gouda is met zeker een jaar uitgesteld.

De gemeenteraad heeft besloten dat er een nieuw bestemmingsplan moet komen. Het gaat een jaar duren voordat dit rond is, bevestigde SGP-raadslid Harold Hooglander woensdag.

De Turfmarktkerk was in het verleden in gebruik bij de gereformeerde kerk, de gereformeerde gemeente en de gereformeerde gemeente in Nederland. Sinds 2006 staat het pand leeg. Het is zwaar vervallen.

De huidige eigenaar, Khalid Boutachekourt, die naast de kerk woont, heeft de verplichting om de kerk voor 1 december te slopen. De projectwikkelaar wil op de plek van de kerk, in de binnenstad van Gouda, een appartementencomplex van 25 meter hoog bouwen. Hij wil er ruim twintig woningen in vestigen. Door die plannen is nu een streep gezet.

Vorige week woensdag stemde de gemeenteraad in het geheim over een procedure voor een nieuw bestemmingsplan. Pas nadat de eigenaar op de hoogte was gesteld van de veranderingen, bracht de gemeente de plannen naar buiten.

De coalitiepartijen, (D66, ChristenUnie, PvdA, CDA en GroenLinks) en de VVD vinden dat de gemeente meer regie over het gebied moet krijgen omdat het appartementencomplex te massaal is voor omwonenden.

Onder andere de SGP stemde tegen. Deze partij is het ermee eens dat er te veel appartementen waren gepland, maar vindt ook dat de gemeente veel eerder had moeten ingrijpen. Volgens de SGP heeft de gemeente de eigenaar te lang laten wachten met het wijzigen van de plannen voor het gebied. Boutachekourt kan nu namelijk voorlopig geen inkomsten verkrijgen uit de geplande appartementen. SGP-raadslid Hooglander verwacht dat er de komende tijd een juridisch gevecht zal ontstaan over de vraag wie er moet opdraaien voor de meerkosten.