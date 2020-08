Bouwleges aantal gemeenten flink verhoogd

Wie een nieuwbouwwoning koopt, is vaak flink meer kwijt aan gemeentelijke vergunningen dan vorig jaar. Kerkrade spant de kroon met een prijsverhoging van 150 procent, Leiden heeft de bouwleges met 115 procent verhoogd. Gemiddeld gaat het om een verhoging van 2,4 procent ten opzichte van 2019. Dat staat in het jaarlijks onderzoek van de Vereniging Eigen Huis (VEH).

In Kerkrade kost de bouwvergunning van een gemiddelde nieuwbouwwoning 8269 euro. Dat was vorig jaar gemiddeld 3316 euro. De gemeente Leiden rekent 7640 euro, tegen 3548 euro in 2019. Andere gemeenten met forse prijsstijgingen zijn bijvoorbeeld Oegstgeest en het Waddeneiland Terschelling.

De laagste bouwleges betalen nieuwbouwkopers in Den Haag (gemiddeld 2057 euro) en ook in Baarn en de Limburgse gemeente Beekdaelen vallen de kosten voor de vergunning aanzienlijk lager uit.

Vereniging Eigen Huis vindt de grote onderlinge verschillen tussen gemeenten onaanvaardbaar en dringt er bij minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) op aan om de kosten voor bouwvergunningen aan banden te leggen.