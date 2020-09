Een hoge bouwkraan is maandagmiddag in Heel (Limburg) door nog onbekende oorzaak omgevallen. De kraan viel op een steiger, een nieuwbouwproject en een schuur, zei een woordvoerder van de brandweer.

Het ongeval gebeurde rond 12.30 uur op de Burgemeester Bongaartslaan in het Limburgse dorp. Volgens de woordvoerder zijn er geen gewonden gevallen. De stroom in de omgeving van het ongeval is uitgevallen.