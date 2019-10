Bouwersprotest ‘ludiek en publieksvriendelijk’

Het protest dat aannemers en werknemers uit de bouw, infrastructuur en transportsector volgende week woensdag in Den Haag willen houden, wordt „ludiek en publieksvriendelijk”. „Het is niet de bedoeling om Den Haag plat te leggen of voor heel veel overlast te zorgen”, zegt Klaas Kooiker. De aannemer uit Staphorst is een van de initiatiefnemers.

Actiegroep Grond in Verzet wil met een protest op het Malieveld vooral aan de overheid duidelijk maken „dat er echt iets moet gebeuren” aan de regelgeving over stikstof, maar vooral over PFAS. Die laatste afkorting staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Dat zijn door de mens gemaakte chemische stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen, maar door het wijdverbreide gebruik in de industrie op heel veel plaatsen in de bodem en het grondwater blijken te zitten.

Onlangs aangescherpte regels voor het verplaatsen van grond en bagger waar PFAS in zitten, stellen bouwers, baggeraars en bedrijven die grond verzetten voor grote problemen.