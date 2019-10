Bouwersprotest klaar, eerste betogers gaan weg

Het protest van bouwers op het Malieveld is woensdag afgerond, iets eerder dan gepland. Het terrein loopt leeg en de betogers gaan beetje bij beetje naar huis. „We kregen de indruk dat mensen het wel gehad hadden”, verklaarde organisator Grond in Verzet het vroege einde.

Vrachtwagens verlaten het Malieveld, waaronder diepladers met graafmachines erop. De politie meldt dat het bouwverkeer vanaf het Malieveld richting de doorgaande wegen wordt begeleid.

Woordvoerder Edwin van Scherrenburg van Grond in Verzet zegt dat er tussen 5000 en 6000 mensen met ongeveer duizend voertuigen meededen aan het protest. Hij was tevreden over het begrip dat de ministers Carola Schouten (Milieu) en Eric Wiebes (Economische Zaken) en andere bewindslieden toonden voor de problemen die de bouwsector heeft door de regelgeving over stikstof en PFAS (een verzamelnaam voor chemische stoffen die schadelijk zijn voor gezondheid en milieu).

Aan het eind van het protest werd het onrustig. Een groepje betogers daagde agenten uit en zocht de confrontatie. „We hebben niet heel Nederland onder controle. Als dat wel zo was, hadden we de politiek ook wel tot actie bewogen”, zegt Klaas Kooiker van Grond in Verzet. De organisatie hoopt dat de politiek luistert naar de boodschap van de bouwsector „en dat wij weer aan het werk kunnen”. Bouwend Nederland zegt „dat het statement luid en duidelijk is overgekomen”.

De betogers stortten symbolisch een lading grond op het Malieveld. Het opruimen daarvan begon meteen na het einde van het protest. „We hebben toch materieel genoeg”, aldus de organisatoren, verwijzend naar de shovels en graafmachines die op het Malieveld neergezet waren.