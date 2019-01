Bouwers: vuurstapel voldeed aan eis

De vuurstapel in Scheveningen die in oudejaarsnacht zorgde voor een regen van brandend hout, voldeed aan de regels die de gemeente Den Haag had gesteld. De stapel was volgens de bouwers 10.000 kubieke meter groot, evenveel als het gestelde maximum. Dat maakten de bouwers van het vreugdevuur in Scheveningen woensdagavond op een persconferentie bekend.

Volgens de bouwers heeft de gemeente op 30 december verordonneerd dat er geen nieuw hout mocht worden aangevoerd. Daarop zijn de laatste drie trailers met pallets teruggestuurd. De stapel was toen volgens hen 9300 kubieke meter groot en er lag nog 700 kubieke meter naast.

Of de stapel te hoog was, wilden de Scheveningers niet zeggen. Dat moet volgens hen uit onderzoek blijken. Wel hebben ze elke dag contact gehad met gemeente, politie en brandweer.

Een woordvoerder van de organisatie zei de gevolgen van de brand te betreuren. „We zijn geschokt en verslagen en zullen alle medewerking verlenen aan het onderzoek van de gemeente. Voor ons is het een raadsel hoe dit heeft kunnen gebeuren. We hebben gebouwd zoals altijd.” Toen de stapel kort na middernacht werd aangestoken, was het volgens de stapelaars windstil. „Als de brandweer had gezegd dat we de stapel niet mochten aansteken, hadden we dat zeker ook niet gedaan”, aldus Peter van Zaanen. De Scheveningers willen volgend jaar opnieuw bouwen. „Het is een traditie. Maar we willen te allen tijde dat het veilig gebeurt.”

De bouwers gaan later met omwonenden in gesprek. Dat was naar eigen zeggen de reden dat ze niet wilden dat voorzitter Jan Lautenbach van de Stichting WijkOverleg Scheveningen-Dorp bij de persconferentie aanwezig was. Die wilde pas vertrekken nadat agenten hem dreigden mee te nemen.