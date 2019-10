Bouwers: nu maatregelen, anders meer protest

De politiek moet binnen twee weken maatregelen nemen om de regelgeving rond stikstof en bepaalde chemische stoffen „vlot te trekken”. Gebeurt dat niet, dan zullen meer acties volgen van bouwers, transporteurs en mensen uit andere sectoren, kondigen de initiatiefnemers van het grote protest dat voor woensdag gepland staat aan.

Werknemers én werkgevers gaan demonstreren op het Malieveld in Den Haag. Ze vinden dat Nederland door milieuregels „op slot zit”. Actiegroep Grond in Verzet wil dat het een publieksvriendelijke betoging wordt en roept deelnemers op om niet in navolging van actievoerende boeren met zware machines naar Den Haag te komen. „Mensen ja, materieel nee”, is de boodschap aan de achterban.

Vanuit 25 plaatsen vertrekken bussen naar het protest. Om toch te laten zien „welk materieel door deze onnozele regelgeving stilstaat”, wil de actiegroep zelf regelen dat het Malieveld vol komt te staan met vrachtwagens, shovels en ander materieel. Bestuursleden denken aan duizend voertuigen. Ze zijn daarover nog in gesprek met de gemeente Den Haag en Staatsbosbeheer, de eigenaar van het veld.

Grond in Verzet zegt eventuele wilde acties niet te kunnen voorkomen, maar hoopt dat de oproep wordt gevolgd. „Wij willen niet dat mensen er last van hebben. Politiek Den Haag moet dit oplossen.” De ondernemers achter de actiegroep benadrukken dat ook zij vinden dat de natuur en de gezondheid van burgers beschermd moeten worden. „Wij hebben jonge gezinnen en maken graag een wandeling in de natuur”, zei Arnold Tuytel van Grond in Verzet maandag tijdens een persconferentie in een loods vol stilstaande graafmachines. „Maar nu dreigen tienduizenden hardwerkende vakmensen thuis te komen zitten.”

Tientallen werkgeversorganisaties steunen de actie, waaronder VNO-NCW, Bouwend Nederland en Transport en Logistiek Nederland (TLN). Zij pleiten er onder meer voor om bouwprojecten waarbij nauwelijks stikstof vrijkomt vrij te stellen van vergunningsplicht.

Naast stikstof draait het protest om PFAS. Omdat diverse chemische stoffen die onder die noemer vallen schadelijk zijn, mogen bedrijven sinds kort geen grond meer verplaatsen als dat leidt tot hogere concentraties PFAS in de bodem. Daardoor vallen bouwprojecten stil.