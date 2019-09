Bouwers: kabinetsplannen goed maar vaag

Bouwbedrijven zijn „gematigd positief” over de kabinetsplannen om de investeringen in de woningmarkt in te vullen. Ze betreuren dat die in de miljoenennota nog te vaag zijn. Dat meldde branchevereniging Bouwend Nederland in een reactie dinsdag. De organisatie noemt het wachten op concrete details „onnodig verloren tijd”.

Een ander voorbeeld waarvan de uitwerking nog op zich laat wachten is het investeringsfonds. Het is nu al duidelijk hoe de economie via zo’n fonds versterkt kan worden, betoogt Bouwend Nederland. Zo zou er al een blauwdruk van het voormalige Fonds Economische Structuurversterking liggen, die volgens de branchevereniging goed bruikbaar is.

Verder dringen de bouwers de overheid aan om haast te maken met een uitspraak rondom de stikstofproblematiek. Als dat nog lang duurt, vallen de eerste bouw- en infrabedrijven om, waarschuwt de vereniging.