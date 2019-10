Bouwers beraden zich op reactie rapport

Bouwers van het jaarlijkse vreugdevuur in Scheveningen willen donderdag nog niet reageren op de uitkomsten van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

„’Het rapport is net naar buiten gebracht en we willen er eerst goed naar kijken. We gaan er niet van uit dat we donderdag kunnen reageren”, aldus een woordvoerder van Vreugdevuur Scheveningen.

Volgens de bouwers is er ook nog niets duidelijk over een vreugdevuur tijdens de komende jaarwisseling. Er gaan de afgelopen dagen verschillende verhalen over rond. „Dat zijn verkeerde verhalen, want we zijn nog nergens uit. We moesten eerst dit rapport afwachten en nu moeten we bekijken wat de gemeente wil en wat er kan. We willen zeker niet meer hebben wat er vorig jaar is gebeurd.”