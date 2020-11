Bouwer van software naar phishingwebsites aangehouden

De politie heeft een 19-jarige man aangehouden die software heeft gebouwd voor criminelen die zich met phishing bezighouden. Het is volgens de Haagse cybercrime officier van justitie voor het eerst dat een bouwer van dergelijke valse links is aangehouden. Hij noemt de verdachte „een grote speler” op het gebied van betalingsfraude.

Slachtoffers komen via het klikken op een valse betaallink uit bij een valse website van een bank. De 19-jarige verdachte verkocht aan minstens vijftig criminelen een zogenoemd phishingpanel waarmee ze konden zien welke bankgegevens hun slachtoffers invoerden. Daarmee konden ze vervolgens inloggen bij de echte website van de bank van het slachtoffer, om een bankrekening te plunderen.

De man is opgepakt in Almelo, maar het onderzoek begon in Zoetermeer, waar de politie van Den Haag onderzoek deed naar een criminele phishingorganisatie. De politie kwam zijn ‘nickname’ tegen en wist de identiteit van de bouwer te achterhalen. Bij zijn aanhouding in Almelo had de man een geladen vuurwapen binnen handbereik, wat OM en politie donderdag in een toelichting een zorgelijke ontwikkeling noemden.

De officier van justitie vermoedt dat de man vermoedelijk al twee jaar actief was. Hij zou met de verkoop in elk geval 100.000 euro hebben verdiend. Onbekend is hoeveel zijn vijftig klanten met de phishingwebsites hebben verdiend, maar dat zal een veelvoud zijn en kan in totaal oplopen tot tientallen miljoenen.

De man is 19 oktober aangehouden en zit sindsdien vast. De raadkamer van de rechtbank in Den Haag besloot woensdag zijn voorarrest met drie maanden te verlengen. De politie is nog bezig met het onderzoek naar de afnemers van de verdachte en sluit meer aanhoudingen niet uit. Daarnaast doet de politie nog onderzoek naar de inkomsten die de 19-jarige verdachte met het bouwen van de software heeft verdiend. Zo is niet duidelijk of hij alleen de technologie heeft gebouwd en verkocht, of dat hij ook meeprofiteerde in de winsten van de criminele organisaties in zijn klantenkring.

Het OM doet nog onderzoek of de man deel uitmaakte van een bende of dat hij alleen werkte. Het vermoeden is dat hij zich richtte op de Nederlandse markt, met Nederlandse klanten en banken, maar ook daar doet de politie nog onderzoek naar.