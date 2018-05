Bouwer Driestar College failliet

Na conflicten met de twee enige opdrachtgevers is bouwbedrijf CECBouw failliet verklaard. Het bedrijf verloor vorige week een kort geding dat het had aangespannen tegen het Driestar College in Gouda. De dag erna werd het bedrijf failliet verklaard.

Ook in Bergen op Zoom waren er problemen met een bouwproject, meldde Cobouw maandag.

Een doorstart zit er volgens waarnemend curator Ben Arends niet in. Behalve de afwikkeling van de twee mislukte projecten had CEC verder geen werk meer onderhanden.

Vorige week oordeelde de rechter dat het Driestar College binnen één week de beschikking moest krijgen over een gymlokaal van de nieuwbouw dat CECBouw gesloten hield. Het aannemingsbedrijf eiste een achterstallige betaling van 1,2 miljoen euro van de school.