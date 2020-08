Bouwend Nederland: Drukke fietspaden zijn vaak te smal

Fietspaden die veel worden gebruikt door middelbare scholieren zijn vaak te smal. Dat stelt Bouwend Nederland (BNL) op basis van onderzoek van ingenieursadviesbureau Sweco. Van de 6200 kilometer aan „drukke” fietspaden in Nederland, is 81 procent niet berekend op de hoeveelheid fietsers die ervan gebruikmaakt. Dat kan voor onveilige situaties zorgen, zegt de brancheorganisatie.

In Zeeland is ongeveer 90 procent van de drukke fietspaden te smal, dat komt neer op zo’n 154 kilometer. Jonge steden zoals Almere en Zoetermeer scoren juist goed in het onderzoek en hebben veel veilige fietspaden.

Volgens BNL zijn er honderden miljoenen aan investeringen nodig om de veiligheid van fietspaden te verbeteren. De brancheorganisatie roept overheden op daar de middelen voor beschikbaar te stellen.

„Kijk uit voor onervaren fietsers”