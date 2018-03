Bouwbedrijf verdacht na ongeval sluis Limmel

Het Openbaar Ministerie (OM) is bezig met een strafrechtelijk onderzoek naar een fataal ongeluk bij werkzaamheden aan de sluis in de Maastrichtse wijk Limmel vorig jaar. Onder andere bouwbedrijf Besix uit Barendrecht en de Belgische technisch directeur Ken W. worden ervan verdacht dat ze het leven in gevaar hebben gebracht van de werknemer van de onderaannemer die verongelukte.

De 52-jarige man uit Oudenbosch kwam op 10 juli vorig jaar om het leven terwijl pogingen werden gedaan om een verzakte sluisdeur weer recht te hangen. Het slachtoffer viel van grote hoogte in het water van het Julianakanaal en overleed.

De officier van justitie vertelde dinsdag in de rechtbank in Den Bosch dat er onvoldoende is gedaan om te voorkomen dat de werknemer kon vallen. Onder andere het eigen veiligheidsvoorschrift van het bedrijf dat een steiger moest worden gebruikt, is niet nageleefd.

Op 15 november heeft de inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) invallen gedaan in Barendrecht en Limmel. Bij de invallen zijn documenten en digitale informatie in beslag genomen. De inspectie wil bijvoorbeeld weten wat de reden was om de onderhoudsvoorschriften te negeren.

Besix en de verdachte directeur vertelden dinsdag tijdens de procedure over de in beslagen genomen stukken dat ze zijn geschrokken door het strafrechtelijk onderzoek en de invallen. Het tragische ongeluk is daardoor weer opgerakeld, zeggen ze. Volgens directeur Ken W. zijn er geen aanknopingspunten om hem en het bedrijf te verdenken. Ze ontkennen dat tijd en geld de reden zijn geweest om geen steiger te bouwen. „Ik heb er slecht van geslapen maar kan mezelf nog steeds in de spiegel aankijken”, aldus Ken W. over de beschuldigingen.