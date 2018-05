Bouw superdepot van musea begint

Deze week begint in Amersfoort de bouw van het gezamenlijke depot voor 675.000 objecten uit verschillende (museum)collecties. Vanaf 2020 moeten er de spullen kunnen worden beheerd van het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem, museum Paleis Het Loo in Apeldoorn, het Rijksmuseum in Amsterdam en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Het kavel voor het CollectieCentrum Nederland (CC NL) werd op 2 mei door de gemeente Amersfoort officieel overgedragen aan het Rijksmuseum, dat formeel de eigenaar wordt. Drie uitvoerders gaan nu echt aan de slag: G&S-bouw (bouwkundig aannemer), ULC Installatiegroep (elektrotechnisch installateur) en Kropman Installatietechniek BV (werktuigbouwkundig installateur).

De huidige depots van de musea voldoen niet meer aan de hedendaagse eisen. Samen kunnen de beheerders op één plek doelmatiger zijn en daar gemakkelijker kennis delen. Het pand wordt in totaal 30.000 vierkante meter.