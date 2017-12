Bouw houtstapels Haagse strand begonnen

Op het strand in Den Haag is een begin gemaakt met het bouwen van twee houtstapels die met de jaarwisseling in brand worden gestoken. Traditiegetrouw strijden Scheveningen-dorp en Duindorp jaarlijks om wie het hoogste, beste en mooiste vreugdevuur van Den Haag kan maken.

Het bouwevenement is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Den Haag. Net als vorig jaar zijn er beperkende regels opgesteld. Zo mag er niet hoger gestapeld worden dan 35 meter. Deze beperking is ingesteld omdat in een eerdere editie bij een van de stapels een deel van het hout begon te schuiven.

Zoals altijd bouwt Scheveningen-dorp een brandstapel ten noorden van de haven op het Noorderstrand; de buurt Duindorp doet dat op het Zuiderstrand. Elk jaar trekt de opbouw van de houtstapels veel bekijks. Zo claimt Vreugdevuur Scheveningen dat er vorig jaar bijna 300.000 bezoekers waren.