Bouw Holocaust Namenmonument kan definitief doorgaan

De bouw van het Holocaust Namenmonument in Amsterdam kan definitief doorgaan. De vergunning die de gemeente Amsterdam heeft verstrekt aan de Stichting Nederlands Auschwitz Comité is in orde. Dat heeft de Raad van State beslist in een hoger beroep dat was aangetekend door een aantal belangengroepen en omwonenden.

De bouw van het monument was al begonnen, nadat de Raad van State daar in november vorig jaar groen licht voor had gegeven. De bezwaarmakers waren daartegen in beroep gegaan. Ze vonden de locatie, in de voormalige Jodenbuurt bij de groenstrook tussen de Weesperstraat en de Hoftuin, niet geschikt. Ook vonden ze het ontwerp van de Pools-Joods-Amerikaanse architect Daniel Libeskind niet passend en vreesden ze dat het monument zou leiden tot sociale onveiligheid. Het bestaat uit een aantal muren in de vorm van vier Hebreeuwse letters die samen het woord weergeven dat ‘in herinnering aan’ betekent. Het bouwwerk zou het plantsoen veranderen in een ‘onoverzichtelijk, besloten en beklemmend gebied dat criminaliteit kan uitlokken’, meenden de tegenstanders.

Volgens de Raad van State zijn de bezwaren ongegrond. De gemeente heeft de juiste vergunningsprocedure gevolgd en de bouwaanvraag is niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening. Ook heeft de gemeente de belangen van betrokkenen bij de bouw van het Namenmonument en die van de tegenstanders zorgvuldig tegen elkaar afgewogen, aldus de uitspraak.

Elk van de stenen van het monument zal een naam tonen van ruim 102.000 Nederlandse slachtoffers van de Holocaust die geen eigen graf hebben gekregen. Het gaat om 102.000 Joden en 220 Sinti en Roma. De 91-jarige Jacqueline van Maarsen, hartsvriendin van Anne Frank, legde op 23 september de eerste steen.