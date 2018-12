Bouw bezoekerscentrum Kinderdijk kan doorgaan

De bouw van een nieuw bezoekerscentrum bij de molens van Kinderdijk kan doorgaan. De Raad van State heeft het beroep tegen het plan van de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk voor nieuwbouw woensdag ongegrond verklaard.

De stichting wil een bezoekerscentrum bouwen om grote groepen bezoekers beter te kunnen ontvangen. Een horecaondernemer maakte bewaar tegen het plan. De ondernemer vreest verlies van inkomsten door het bezoekerscentrum, omdat het de bedoeling is daar ook ook enkele consumpties te verkopen. Ook heeft de ondernemer twijfels bij de noodzaak van het plan, omdat vanuit de bestaande accommodatie eveneens voorlichting zou kunnen worden gegeven.

Volgens de Raad van State is bij de ontwikkeling van het plan wel degelijk gekeken naar alternatieven, maar is voor een nieuw centrum gekozen om het groeiende aantal bezoekers in goede banen te kunnen leiden. De kwestie van oneerlijke concurrentie heeft de Raad van State niet inhoudelijk onder de loep genomen. Hij heeft het plan alleen beoordeeld vanuit het oogpunt van de ruimtelijke ordening.

Een woordvoerder van de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk zei dat het bezoekerscentrum in september volgend jaar klaar is.