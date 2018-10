Bouterse ziet af van laatste woord in proces

Desi Bouterse is ook op de laatste zittingsdag van zijn zaak in proces rond de Decembermoorden niet verschenen en zag daarmee af van zijn recht op het laatste woord. Zijn advocaat Irvin Kanhai wilde maandag graag namens hoofdverdachte Bouterse het laatste woord voeren, maar de president van de krijgsraad stond dat niet toe.

Bouterse en 24 andere personen worden verdacht van de betrokkenheid bij de moord op vijftien vooraanstaande intellectuele Surinamers in december 1982.

Kanhai, die al eerder had betoogd dat zijn cliënt moet worden vrijgesproken, kreeg maandag wel de gelegenheid nog een keer zijn visie op de zaak tegen Bouterse uiteen te zetten. Daarmee is de behandeling van de zaak van Bouterse ter terechtzitting afgerond. Het onderzoek begon in 2000 en eind 2007 was de eerste zitting. De Surinaamse president verscheen op geen enkele zitting.

De krijgsraad is nu weer aan zet om vonnis te wijzen. Wanneer dit gebeurt, is nog niet bekend. Tegen Bouterse en acht andere verdachten is eerder door het Openbaar Ministerie 20 jaar cel geëist.

Jurist Hugo Essed die de nabestaanden van de vijftien slachtoffers vertegenwoordigt, sprak maandag na de zitting van een „historische” dag. Volgens hem hebben vele mensen in en buiten Suriname er nooit op gerekend dat het proces tot dit punt zou komen. Er is immers de nodige tegenwerking geweest van de kant van Bouterse, stelde hij. Essed is dan ook optimistisch dat de krijgsraad ook de volgende stap zal zetten, met het uitspreken van een vonnis.