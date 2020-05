Boulevards Vlissingen tijdelijk dicht voor gemotoriseerd verkeer

De Boulevards Evertsen, Bankert en De Ruyter in Vlissingen zijn op Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en de weekenden tot en met 1 juni gesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voorzitter Jan Lonink van de Veiligheidsregio Zeeland heeft daartoe besloten om te voorkomen dat de boulevards volstromen met bezoekers en mensen te weinig afstand van elkaar houden.

Het ‘rondje boulevards’ in Vlissingen is een populaire route voor zowel gemotoriseerd verkeer als wandelaars en fietsers. De afgelopen tijd moesten de boulevards meerdere keren worden gesloten omdat het te druk werd. Vanwege het mooie weer en Hemelvaartsdag en Pinksteren is besloten tot het preventief sluiten van de boulevards.