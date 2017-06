Botsingen op A1 door overstekende eenden

Op de A1 bij Diemen zijn zondagavond vijf auto’s betrokken geweest bij een ongeval vanwege overstekende eenden. In de auto’s raakte niemand gewond. Wel is een aantal eenden gesneuveld, liet de politie weten.

Een automobilist zag voor zich op de snelweg allerlei auto’s remmen of zelfs stilstaan vanwege de overstekende dieren. Toen hij ook remde en uitweek werd hij vanachter aangereden en knalden daarachter nog wat auto’s op elkaar.

Remmen voor dit soort dieren op de snelweg is volgens de politie begrijpelijk maar levensgevaarlijk. De klap tussen twee auto’s was zo groot dat het nummerbord van één wagen in spiegelbeeld op de bumper van zijn voorganger stond afgedrukt.