De menselijke botresten die zijn gevonden bij grondwerkzaamheden op een oprit bij een woning in het Friese Ferwert zijn van begin 20e eeuw of daarvoor. Dat blijkt na onderzoek van een archeoloog van het Nederlandse Forensisch Instituut. De politie had de archeoloog om hulp gevraagd bij het onderzoek nadat de resten waren ontdekt.

De politie doet nu verder geen onderzoek naar de botten. De resten worden overgedragen aan een archeologische organisatie voor verder onderzoek.