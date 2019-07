De Botlektunnel in de A15 bij Rotterdam is dinsdagmiddag korte tijd in beide richtingen dicht geweest na een aanrijding. Rond 14.00 uur was de buis vanuit Europoort weer open. De andere kant op, vanuit Rotterdam, gaat het een stuk langer duren.

Er was een aanrijding gebeurd met drie vrachtauto’s. Verkeer dat nog vaststaat voor de tunnel wordt weggeleid.

Er zijn twee mensen gewond geraakt.