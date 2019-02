Boswachters ruimen troep op Schiermonnikoog

Zo’n 170 boswachters van Natuurmonumenten ruimen donderdag op het oostelijk deel van Schiermonnikoog rommel op van de overboord geslagen containers. Ze proberen nog voor het begin van het broedseizoen lastige plekken te bereiken.

Volgens Natuurmonumenten vraagt het opruimen van het slechter bereikbare deel van het eiland om een professionele aanpak. „In de eerste weken is de meeste troep opgeruimd, maar het eiland is nog lang niet schoon”, aldus directeur Marc van den Tweel. Hij riep medewerkers en vrijwilligers op om een dag te komen helpen. „Het is hartverwarmend dat zoveel mensen reageerden.”

De containers sloegen op 2 januari te noorden van de Waddeneilanden overboord. De opruimactie van donderdag richt zich met name op het verwijderen van het verpakkingsmateriaal dat de strandvlakte en duindoorns is ingewaaid. Voor de kleine korrels zoekt Natuurmonumenten samen met de gemeente nog naar een oplossing. Woensdag werd bekend dat er geen 291 maar minstens 345 containers over boord sloegen. Natuurmonumenten verwacht dat de komende maanden nog regelmatig troep zal aanspoelen.