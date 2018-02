Boswachter Oostvaardersplassen bedreigd

Een boswachter van Staatsbosbeheer die werkt in natuurgebied de Oostvaardersplassen is telefonisch bedreigd. Hij heeft daarvan aangifte gedaan bij de politie. De man is zaterdagavond een paar keer door dezelfde persoon gebeld die erg boos was over het welzijn van de dieren in het natuurgebied. „De beller ging een grens over”, zegt een woordvoerster van Staatsbosbeheer.

Op sociale media uitten de laatste dagen veel mensen hun zorgen over ondervoede en uitgemergelde dieren in het natuurgebied, tussen Almere en Lelystad. Op Facebook is zelfs een bijvoer-actie aangekondigd die talloze malen werd geliked. Staatsbosbeheer meldde zaterdag op zijn website dat bijvoeren zinloos is en bovendien een slecht plan.

Bijvoeren verstoort het natuurlijke afweermechanisme tegen kou en winters, legt de organisatie uit. Strenge winters horen erbij. Je houdt met bijvoeren verder meer dieren mee in leven, dus komen er meer jongen, die op hun beurt ook weer voedsel nodig hebben. In kuddes eten de sterke dieren bovendien het eten als eerste op, de zwakkere weten niets te bemachtigen, wat tot veel stress en onrust in de groep leidt.

„We begrijpen de zorgen, we worden de laatste dagen heel veel gebeld en meestal kunnen we ons beleid goed uitleggen”, zegt de woordvoerster zondag. „Die gesprekken zijn soms best emotioneel, en dat snappen wij natuurlijk. Wij houden de dieren zeven dagen per week goed in de gaten.” Is het aannemelijk dat een dier er te slecht aan toe is om te overleven, dan wordt het afgeschoten om lijden te voorkomen. Dat gebeurt volgens een protocol.

Het wel of niet bijvoeren van de grote grazers in de Oostvaardersplassen is al jarenlang een heikel punt. Het beleid van Staatsbosbeheer om zo min mogelijk in te grijpen, leidt al tijden tot veel kritiek. Medio 2016 bepaalde de rechtbank nog dat Staatsbosbeheer niet hoeft bij te voeren, nadat een dierenbeschermingsorganisatie naar de rechter was gestapt.

De Oostvaardersplassen strekken zich uit van Lelystad tot Almere en omvatten zo’n 5600 hectare.