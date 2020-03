Bossen en natuur trekken nieuwe bezoekers

Dat mensen in deze coronaperiode iets anders moeten doen met hun vrije tijd, was zaterdag te merken in bos en natuur. Staatsbosbeheer zag her en der nogal wat bezoekers die voor het eerst kwamen.

„Zij moesten soms nog even wennen aan de regels, zoals op de paden blijven. Maar over het algemeen deed iedereen zijn best zich aan de voorschriften te houden, ook wat betreft de coronamaatregelen. Mensen hielden voldoende afstand”, liet een woordvoerster weten.

Qua drukte was het beeld op de terreinen van Staatsbosbeheer wisselend. „Op de Utrechtse Heuvelrug was het bijvoorbeeld rustiger dan normaal. Maar rondom de Oostvaardersplassen in Flevoland was het in de wandelgebieden, die iets verder uit elkaar liggen, juist drukker. Echter zonder dat mensen te dicht bij elkaar kwamen. Dat ging goed.”

In het oosten van het land, op de Duivelsberg en in het Groesbeekse Bos bij Nijmegen, was het ook druk, eveneens zonder problemen.

In het westen, op landgoed Elswout bij Haarlem, waren opvallend meer mensen dan normaal. Dit was een van de plekken die nogal wat nieuwe bezoekers trok. Dat was te merken omdat ze buiten de paden liepen of de hond niet aan de lijn hielden. Boswachters deelden waarschuwingen uit, maar niemand kreeg een boete.

Verder werden wandelaars soms onrustig van groepjes wielrenners, zoals in het gebied Hollands Duin bij Noordwijk. „Wij horen dat andere recreanten zich daar onprettig bij voelen”, aldus de woordvoerster.

Doordat de burgemeesters van Soest en Baarn parkeerterreinen bij natuurgebieden hadden afgesloten was het onder meer rustiger in boswachterij De Vuursche.