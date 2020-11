Bossen bij Venlo herbergden synthetische drugslabs

In de bossen bij Venlo zijn op meerdere plaatsen in de natuur synthetische drugs geproduceerd. Dat blijkt uit onderzoek door de Fiscale inlichtingen- en Opsporingsdienst FIOD.

Agenten van de FIOD vonden er donderdag en vrijdag zichtbare verkleuringen. Ook hangt er nog een bepaalde geur. Bovendien vonden de agenten op meerdere plekken in de bossen bij het Zwarte Water bij Venlo jerrycans. Dat maakte het Openbaar Ministerie vrijdag na afloop van de tweedaagse zoektocht in de Venlose bossen bekend.

Al eerder had de politie een sterk vermoeden dat in de bossen bij Venlo drugs werden geproduceerd en drugsafval werd gedumpt. Zo werd op 16 oktober bij het Zwarte Water ruim 100 kilo methamfetamine gevonden met een straatwaarde van miljoenen euro’s. Daarom kamde de FIOD donderdag en vrijdag met gespecialiseerde apparatuur het bosgebied uit. Dat gebeurde in het kader van het strafrechtelijk onderzoek Goudhaan.

In dit onderzoek zijn afgelopen maandag drie verdachten uit Venlo (58), Ospel (34) en Aarle-Rixtel (41) opgepakt, van wie het voorarrest donderdag met 14 dagen werd verlengd. Ze worden verdacht van het bezit van amfetamine, witwassen en het voorbereiden van drugsproductie. Zij zitten in beperking, wat wil zeggen dat ze alleen met hun advocaat en hun verhoorders mogen spreken, verder met niemand.