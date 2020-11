Boskap moet uitbreiding VDL NedCar versneld mogelijk maken

Gedeputeerde Staten (GS) van Limburg willen zo’n 8 hectare bos laten kappen om uitbreiding van VDL NedCar versneld mogelijk te maken. Dat blijkt uit een voorstel dat GS vrijdag naar Provinciale Staten stuurden. GS stellen als voorwaarde dat voor het gekapte bos compensatie geregeld wordt. Provinciale staten beslissen op 18 december over het voorstel.

BMW maakt momenteel Mini’s in Born, maar liet onlangs weten daarmee na 2023 te stoppen. VDL NedCar zoekt intussen naar nieuwe opdrachtgevers. Om dat proces te vergemakkelijken wil NedCar bij voorbaat al extra uitbreidingsruimte in voorraad hebben. GS willen daartoe naast de boskap ook de Geleenbeek verleggen en de rondweg vertimmeren. Totale kosten zo’n 100 miljoen euro.

Bijna de helft van dat geld komt van VDL, de provincie wil 35 miljoen op de plank leggen. De rest zou het Nationaal Groeifonds moeten bijdragen. Voor het geval dat niet lukt, willen GS nog eens 19,5 miljoen extra bijlappen om de plannen mogelijk te maken. Volgens GS is het tijdig kunnen bedienen van een eventuele nieuwe klant van NedCar „cruciaal”. Uitstel van de voorbereidingen van uitbreiding is volgens GS „funest”. Het behoud van NedCar is volgens GS van nationaal belang.

„VDL Nedcar moet snel en flexibel kunnen handelen”, aldus GS. Ook Nedcar-directeur Paul van Vuuren liet eerder in regionale media weten voor deze ingreep in landschap en wegennet te zijn. Hij wil naar eigen zeggen niet het risico lopen een potentiële klant teleur te moeten stellen omdat er nog geen nieuwe plek voor een nieuwe fabriek kan worden aangeboden. Minder blij zijn de inwoners van het aanpalende dorpje Nieuwstadt. Zij vrezen dat hun leefgenot door de plannen zal worden aangetast.

Bij NedCar werken een kleine 5000 mensen. Door corona had de fabriek de afgelopen maanden een omzetderving van 700 miljoen euro.