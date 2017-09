„Bosbranden Sumatra door Nederlands beleid”

De bosbranden die Sumatra ook deze zomer weer teisteren zijn geen natuurrampen, maar het gevolg van Nederlands en Europees overheidsbeleid, stelt Milieudefensie.

In Indonesië worden grote stukken bos in brand gestoken en gekapt voor de productie van palmolie. „Die palmolie verdwijnt in Europese auto’s als biodiesel. Nederland is in Europa de grootste producent van deze ‘palmoliediesel”’, aldus de milieuorganisatie.

Volgens Milieudefensie leidt de uitbreiding van plantages niet alleen tot de vernietiging van het regenwoud, maar wordt ook de orang-oetan met uitsterven bedreigd en worden lokale bewoners vaak van hun land en huis beroofd.

„Biodiesel uit palmolie veroorzaakt bovendien drie keer zoveel CO2-uitstoot als gewone diesel, door de CO2 die vrijkomt bij ontbossing en het transport van de brandstof.”

In de komende maanden praat de Tweede Kamer over het gebruik van biobrandstof en neemt ook de Europese Unie een besluit. Milieudefensie roept de Nederlandse politiek en EU op zo snel mogelijk een eind te maken aan de bijmenging van palmolie in diesel.