Bosbrand in De Loonse en Drunense Duinen

In Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen in Noord-Brabant is woensdag een grote bosbrand uitgebroken. Volgens een woordvoerster van de brandweer gaat het in totaal om drie brandhaarden: eentje van ongeveer 200 bij 200 meter en twee kleinere van elk 50 bij 50 meter. Het is nog niet bekend waardoor het vuur is ontstaan. De politie doet nog onderzoek. Omdat de brand op meerdere plaatsen is uitgebroken, wordt brandstichting niet uitgesloten.

De brandweer is met vier blusvoertuigen en een watertankwagen uitgerukt. De politie is ter plaatse en houdt mensen op afstand. Ook houdt de politie met een helikopter het vuur in de gaten.

De brand is te ruiken in de omgeving. De brandweer adviseert omwonenden uit voorzorg de ramen en deuren te sluiten.