Naast camping ’t Grasbroek in Bornerbroek, bij Almelo, is vrijdag een bosbrand uitgebroken. Voor het bluswerk haalt de brandweer, die met veel eenheden is uitgerukt, water uit de recreatieplas die bij de camping hoort.

De camping zelf is niet getroffen. „De wind staat de goede kant op, de camping hoeft niet te worden ontruimd”, zegt een woordvoerder.