Borstvoedingsthee nu helemaal afgeraden

Vrouwen die een kind verwachten of die een kind de borst geven, moeten geen borstvoedingsthee met venkel of anijs drinken. Dat meldt de beroepsorganisatie van en voor verloskundigen KNOV op basis van een bericht van het Bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO).

De borstvoedingstheemix is te koop in (web)winkels en zou de melkafscheiding ondersteunen. De mixen bevatten vaak venkel en anijs en daar zit weer het zogenoemde estragol in. Via de moeder kan een baby deze op een bepaalde manier giftige stof ook binnenkrijgen en risico’s voor het kindje kunnen niet worden uitgesloten. Daarom wordt het gebruik van de theeën uit voorzorg afgeraden.

Er was al een advies aan zwangere vrouwen om maximaal twee koppen venkel- en anijsthee per dag te drinken en aan vrouwen die borstvoeding geven om het helemaal niet te nemen.