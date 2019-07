Borstamputatie uit voorzorg blijkt vaak onnodig

Uit voorzorg de beide borsten weghalen blijkt niet nodig voor vrouwen die het beruchte borstkankergen BRCA2 met zich meedragen. Hun overlevingskansen zijn bijna even groot als ze zich elk halfjaar laten controleren op tumoren, laat onderzoek zien.

Lange tijd werd gedacht dat de kans op overleving het grootst was wanneer vrouwen hun borsten laten weghalen voordat ze ziek worden. Het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam toont nu voor het eerst aan dat dit niet klopt. Voor het onderzoek werden bijna 3000 vrouwen tien jaar lang gevolgd.

Elk jaar laten 100 tot 200 vrouwen hun borsten preventief verwijderen, omdat zij door een genfout een vrij grote kans op borstkanker hebben. Bij dragers van de twee erfelijke genfouten BRCA1 en BRCA2 is de kans op de ziekte 60 tot 80 procent. In Nederland gaat om zeker duizend vrouwen.

Gaat het specifiek om de groep die het erfelijke gen BRCA2 met zich meedraagt, dan maakt het niet uit of zij hun borsten preventief laten afzetten of zich elk halfjaar laten controleren. In dat laatste geval blijkt de overlevingskans 98 procent te zijn.

Bij borstamputatie ligt die kans op 100 procent, maar dat verschil is volgens de wetenschappers verwaarloosbaar klein. Als er eenmaal borstkanker is geconstateerd, kunnen vrouwen tegenwoordig vaak kiezen voor een borstbesparende operatie.

Bij BRCA1-dragers zien de onderzoekers wel een significant verschil: 93 procent van de vrouwen die hun borsten uit voorzorg behouden overlijdt niet aan borstkanker. Kiezen zij wel bij voorbaat voor borstamputatie, dan liggen de overlevingskansen op 100 procent. De tumoren van het BRCA1-gen zijn agressiever van aard.

De wetenschappers beseffen dat het nieuws hard kan aankomen voor de honderden vrouwen met BRCA2 die al een borstamputatie hebben ondergaan. Onderzoeker Annette Heemskerk-Gerritsen wijst er in het AD op dat de onderzoeksresultaten ook een opluchting kunnen zijn voor vrouwen met het borstkankergen die nog moeten beslissen of ze hun borsten laten weghalen. „Je borsten laten verwijderen is voor elke vrouw heftig. Het doet iets met je zelfbeeld en seksualiteit.”

Tegelijkertijd wijst ze er in een interview op NPO Radio 1 op dat het ook heel heftig is om elk halfjaar controles te ondergaan. „Vrouwen die destijds bewust voor amputatie gekozen hebben, kunnen daar ook mee geholpen zijn omdat ze niet meer elke keer in zenuwen hoeven te zitten of de uitslagen weer goed zijn.”