Borne moet plan huisvesting asielzoekers terugtrekken

De gemeenteraad van het Twentse Borne heeft voorlopig een streep gezet door het voornemen van burgemeester en wethouders om vanaf februari volgend jaar weer asielzoekers te huisvesten in een voormalig jongenspensionaat in het dorp Azelo. Het college maakte daarover afspraken met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), maar een meerderheid van de raad is er woedend over en heeft het college opgedragen alle mogelijkheden voor de gebouwen opnieuw te onderzoeken.

Groot Azelo was heel lang in gebruik als asielzoekerscentrum. In de afgelopen tien jaar werd het azc driemaal gesloten en dat zou telkens definitief zijn, ook omdat omwonenden steeds meer overlast ondervonden. Vorige week maakte het college echter bekend dat het COA er „in tegenspraak met recent gemaakte afspraken” toch weer voor drie jaar vluchtelingen zou gaan huisvesten. Dat zou nodig zijn omdat het armlastige Borne de huurpenningen voor het inmiddels aangekochte pensionaat niet kan missen. Over drie jaar zou dan de beloofde andere bestemming mogelijk zijn.

Het college rekende al op tegenstand vanuit de raad en de inwoners van Azelo, maar is geschrokken van de heftige kritiek van alle raadspartijen, aldus burgemeester Jan Pierik. Hij betreurt het dat de „vertrouwensrelatie aan een heel dun draadje hangt.” Het college gaat nu praten met omwonenden en de raad en een nieuw plan maken, getoetst aan afspraken die zijn gemaakt. Dat plan moet in januari klaar zijn.