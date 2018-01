Boren van Haagse tunnel begint

Aan de rand van Den Haag begint vrijdag het boren van een lange tunnel. Die moet ervoor zorgen dat mensen gemakkelijk van en naar het centrum van de hofstad kunnen rijden. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) zal samen met de verantwoordelijke wethouder Boudewijn Revis de boring aftrappen.

De 1,6 kilometer lange Victory Boogie Woogietunnel zal knooppunt Ypenburg verbinden met het industrieterrein Binckhorst, niet ver van station Den Haag Centraal. Het moet de A12 (de Utrechtsebaan) ontlasten. Het is de bedoeling dat het traject in juli 2020 klaar is. De aanleg kost ongeveer 600 miljoen euro.

De tunnel is vernoemd naar een schilderij van Piet Mondriaan, dat in het Gemeentemuseum in Den Haag hangt. Voor het boren is een lange machine in elkaar gezet die zich een weg door de grond zal banen. Op het diepste punt zit hij straks 29 meter onder de grond. De machine heeft de kleuren van Mondriaans schilderijen: rood, geel en blauw.

Bij de ceremonie wordt ook de naam van de boormachine bekend. Zulke tunnelboren krijgen traditioneel ludieke vrouwelijke namen. Zo is de Noord/Zuidlijn in Amsterdam gegraven door de machines Molly, Noortje, Gravin en Victoria. Boorbara groef de Sluiskiltunnel in Zeeland.