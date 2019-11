Bordspellen domineren bij speelgoedverkiezing

Het bordspel is nog steeds populair. Bij de Verkiezing van Speelgoed van het Jaar vielen vooral bordspellen in de prijzen. Presentatrice Chazia Mourali maakte de winnaars in zeven leeftijdscategorie├źn woensdagmiddag bekend in wetenschapsmuseum Nemo.

Ruim 9000 stemmers kozen voor hun favoriete speelgoed of spel. Dat zijn 3000 stemmers meer dan bij de verkiezing van vorig jaar.

De winnaars zijn het ZoomiZooz Klim Verken Boomhuis (0-3 jaar), het denkspel Smart Farmer (4 en 5 jaar), het bordspel Lynx (6 en 7 jaar), het lego-speelgoed Newbury Spookschool (8 en 9 jaar), het bordspel De Kwakzalvers van Kakelenburg (10 en 11 jaar), het bordspel Rolit (12 tot met 17 jaar) en het bordspel Escape Room The Game: 2 Players (18 jaar en ouder).

De uitslag van de verkiezing is gebaseerd op de voorkeur van consumenten. Zij konden kiezen uit in totaal 31 artikelen die door een jury waren genomineerd. De jury bestond uit onder meer journalisten, speelgoedinkopers, spellendeskundigen, bloggers en een ontwikkelingspsycholoog.