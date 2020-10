Boosheid om Wilders-tweets over niet-westerse coronapatiënten

PVV-leider Geert Wilders heeft zondag boze reacties gekregen op zijn tweet waarmee hij reageerde op berichten dat er op de ic voornamelijk mensen met een niet-westerse achtergrond liggen die de Nederlandse taal niet helemaal machtig zijn. PvdA, D66, GroenLinks, SP en DENK reageren verontwaardigd. Armand Girbes, hoofd van de ic-afdeling van het VU Medisch Centrum in Amsterdam, sprak daarover in een podcast.

Wilders twitterde: „Dus behandelingen en operaties van Henk en Ingrid met kanker, hartfalen of andere ziektes worden weer uitgesteld omdat de ic’s vooral bezet worden door Mohammed en Fatima die onze taal niet spreken en lak hebben aan de regels? Zijn dat de feiten @MinPres Rutte?” En: „Voornamelijk patiënten met een niet-westerse achtergrond die de Nederlandse taal niet helemaal machtig zijn op onze ic’s. Dat mag het kabinet even uitleggen. Waarom wordt dit verzwegen? En wat betekent dat voor de maatregelen? Alle moskeeën dicht en horeca weer open?”

„Kap eens met die tegen-elkaar-opzetten-tweets”, reageerde Rob Jetten (D66). „Doe je mee met een oplossing? Deze week samen kabinet oproepen tot meer doelgroepcommunicatie in bijvoorbeeld stadswijken en religieuze instellingen? In vele talen: Nederlands, Pools, Arabisch. Wat maar nodig is tegen Corona!” PvdA-voorman Lodewijk Asscher stelde: „Dat je over de rug van mensen die op de intensive care liggen nog verdeeldheid probeert te zaaien. Racistische drek. Elke dag werken Henk, Ingrid, Mohammed en Fatima zich een slag in de rondte in onze ziekenhuizen. Voor álle patiënten.”

„Terwijl Nederlanders vechten voor hun leven cirkelt Wilders als een aasgier rond de lijken om zijn zieke ideologie te delen. Dieper kun je niet zakken in het moeras van racistische drek en xenofobie”, aldus Farid Azarkan (DENK). SP-Kamerlid Sadet Karabulut: „Gisteren was het Henk, vandaag is het Mohammed. Morgen Loes, overmorgen Fatima. Racisme is géén remedie tegen Covid-19. Dat weet je dondersgoed. Zorg dat het kabinet regie neemt, een goed plan ontrolt en faciliteert zodat we Henk, Mohammed, Loes èn Fatima helpen gezond worden.”

GroenLinks-Kamerlid Niels van den Berge: „Elke keer overschrijdt hij weer een nieuwe grens. Vandaag: een ongekende gezondheidscrisis misbruiken om verdeeldheid te zaaien. Wat is je boodschap, Wilders? Dat Nederlanders met een migratieachtergrond geen recht hebben op hulp?”

Girbes zegt in de podcast zijn waarnemingen overigens met terughoudendheid te delen. „Want je hebt in een maatschappij waar snel in hokjes wordt gedacht, dat je dit verkeerd zou kunnen beoordelen of interpreteren”. Hij zegt het fenomeen „puur als dokter, als wetenschapper” te bekijken. „En dat zou wel consequenties hebben, want ik vraag mezelf af: hoe zou dat kunnen komen”.