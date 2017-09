Boosheid om beslotenheid vergadering Tihange

Milieu- en actiegroepen gaan donderdag demonstreren voor het gouvernement in Maastricht. Daar vindt op dat moment een besloten bijeenkomst voor Limburgse raadsleden en leden van Provinciale Staten plaats over de risico’s van de kerncentrale in Tihange. Pers en milieugroepen mogen daar niet bij zijn. Dat is de actiegroepen in het verkeerde keelgat geschoten.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Veiligheidsregio Zuid Limburg. Een woordvoerster van de Veiligheidsregio zei maandag dat het ondoenlijk is om nog meer mensen in de zaal binnen te laten. Burgers worden later geïnformeerd over de mogelijke gevaren van straling en het uitdelen van jodiumtabletten in oktober.

Volgens de actiegroepen probeert de veiligheidsregio de risico’s voor Limburg in de doofpot te stoppen. Zij spreken van een „manipulatiebijeenkomst”.