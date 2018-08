Boosheid en opluchting strijden om voorrang in de emotionele reacties van leerlingen van VMBO Maastricht en hun ouders. 243 leerlingen kregen vrijdag te horen dat ze alsnog geslaagd zijn. De meeste van hen gingen vrijdag hun diploma afhalen, vergezeld van hun ouders.

Met een brede glimlach, een diploma en een rode roos verschenen de geslaagden aan de uitgang van de school, maar desgevraagd bleken er veel gemengde gevoelens te zijn.

„Ik heb geen vakantie gehad”, vertelt de 17-jarige Kylie uit Meerssen. „De hele vakantie heb ik moeten leren.” Het kan nog erger, vertellen de ouders van de 17-jarige Melissa uit Maastricht. „Donderdag zou iedereen gebeld worden om de behaalde cijfers door te geven. Wij zijn niet gebeld. En toen we zelf gingen bellen kregen we te horen dat we voortaan de telefoon moeten opnemen. We worden uitgemaakt voor leugenaars. De school heeft niks geleerd.”

Gevolg: Melissa explodeerde, aldus haar moeder „Ze was in tranen”, zegt ze. „Ik wist niet waar ik aan toe was”, legt Melissa uit.

De 17-jarige Rachel is „heel opgelucht”, zegt ze. Maar haar moeder vult aan: „We hebben heel veel stress gehad. De boosheid blijft!”

De 17-jarige Esmie uit Maastricht zegt voor ze naar binnen gaat: „Ik geloof het nog niet.” Haar vriendin Naomi beaamt dat: eerst zien, dan geloven. Haar moeder vult aan: „Door dat gedoe krijg je lastige kinderen. Ze moesten tijdens vakantie naar school. Tijdens vakantie! Schandalig!”

Guusje (17) uit Maastricht verzucht: „Ik ben geslaagd. Maar ik ben vreselijk boos op de school. Ik raad niemand aan naar deze school te gaan. Lessen vallen uit. Huiswerk wordt niet gecontroleerd.”

De 16-jarige Zoé bevestigt dat. Lesuitval, leraren die niet goed les geven’’, vult ze aan. „Voor mij zit het er gelukkig op. Ik ben superblij.”

Maar als iedereen in de school het diploma heeft opgehaald, verschijnt er bij het zien van de vele journalisten en cameraploegen buiten een glimlach op de gezichten van de geslaagden. De meesten zijn alvast aan hun vervolgopleiding begonnen.