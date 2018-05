Boos onderwijspersoneel in actie in Deventer

Ontevreden leerkrachten uit de provincies Gelderland en Overijssel komen woensdag 30 mei bijeen in Deventer. De juffen en meesters eisen nog steeds meer geld en minder werkdruk en doen dat met een al geruime tijd lopende estafettestaking door het land.

„Beter salaris is broodnodig om bestaande leerkrachten te behouden en nieuwe aan te trekken” , herhaalt het organiserende PO-Front. Dat eist daar 900 miljoen euro voor, tegen de 270 miljoen euro die het kabinet extra uittrekt.

De kloof tussen de salarissen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs zou dicht moeten: „Zo is te voorkomen dat de huidige leraren overstappen naar het voortgezet onderwijs, of het onderwijs verlaten. Ook moet de instroom op pabo’s groter.”

Het PO-Front bestaat uit de organisaties AOb, AVS, CNV Onderwijs, FNV, FvOv, PO in actie en PO-Raad.