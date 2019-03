Boomfeestdag in teken klimaatakkoord

Zo’n 100.000 kinderen in honderden gemeenten planten woensdag bomen en struiken tijdens de 63e editie van de Nationale Boomfeestdag. De themadag staat dit keer in het teken van het klimaatakkoord waar ook de deelnemende schoolkinderen hun zegje over willen doen.

De Boomfeestdag valt op dezelfde dag dat twee belangrijke raadgevers van kabinet en Tweede Kamer, het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), met de doorberekening van het klimaatakkoord naar buiten komen. In Haarlemmermeer, de gastgemeente van de Nationale Boomfeestdag, komen kinderen van basisscholen samen in diverse kinderklimaattafels die uiteindelijk hun bevindingen bundelen in een kinderklimaatdeal. Deze wordt aangeboden aan Klimaatberaadvoorzitter Ed Nijpels. In de overeenkomst zal vooral het belang van bomen als klimaatmaatregel naar voren worden gebracht.

Het startsein voor de landelijke Boomfeestdag in Haarlemmermeer wordt gegeven door minister Carola Schouten (Natuur), Nijpels en klimaattafelvoorzitter Pieter van Geel.

Apeldoorn, de gemeente waar in 1957 de eerste Boomplantdag werd gehouden, maakte dinsdag bekend het evenement naar november te verplaatsen. „De laatste jaren is er steeds een lang, droog voorjaar en een droge zomer en dat overleven de net aangeplante kleine boompjes niet”, aldus de gemeente. Er zijn meer gemeenten die ditmaal een andere datum kiezen, omdat de grond door de hevige regen van de laatste week te drassig is. Apeldoorn kiest echter definitief voor het najaar. „Zodat aangeplant groen ook groener kan worden”, aldus verantwoordelijk wethouder Mark Sandmann.