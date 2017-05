Boom twittert over gezondheid en weer

Een populier van ruim dertig jaar oud twittert vanaf deze week over het weer en zijn gezondheid. De boom staat op de campus van Wageningen Universiteit. Wetenschappers gebruiken de gegevens die de boom opslaat om meer te weten te komen over de relatie tussen klimaatverandering en bomengroei, aldus een woordvoerder van de universiteit woensdag.

De twitterende populier is de eerste ‘pratende’ boom in Nederland. Hij maakt deel uit van een groeiend netwerk van twitterende bomen. In België zijn al een eik, een esdoorn en een beuk aan de praat. In Duitsland twittert een grove den. Binnenkort gaan een lariks in Zwitserland en grove dennen in Spanje meedoen. „De bomen twitteren echt zelf, zonder tussenkomst van een mens. Daarvoor is computerapparatuur bij de boom aangebracht”, zegt de woordvoerder.

De boom vertelt of hij dorst heeft op warme, droge dagen of dat hij zich juist prima voelt en goed groeit. Dergelijke informatie is ook terug te vinden in de jaarringen in het hout van de boom. De apparatuur die zorgt voor de tweets slaat alle data van de boom voortdurend op. Daardoor kunnen wetenschappers meten welke bomen het moeilijk hebben met klimaatverandering. Dat is weer van belang voor bosbeheer en de aanplant van nieuwe bossen. Bossen zijn noodzakelijk voor de leefomgeving.

De twitterende boom is te bereiken via @TreeWatchWUR.