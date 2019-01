Bonvita waarschuwt voor ijsje

In een ijsje van Bonvita is melkeiwit gevonden, terwijl dat niet op de verpakking is vermeld. Dat melden de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en het bedrijf zelf.

Het gaat om Bonvita Bon-Ice Dark Chocolate 100 gram met 31 maart 2020 als houdbaarheidsdatum. Mensen met een allergie voor melkeiwit, wordt dringend aangeraden dit product niet te eten, de verpakking terug te brengen naar de winkel en het aankoopbedrag terug te vragen. Mensen zonder melkeiwitallergie kunnen het ijsje gewoon eten.