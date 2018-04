Bonnefantenmuseum scoort Galgenveld

Het Bonnefantenmuseum in Maastricht heeft het kunstwerk Galgenfeld van Paloma Varga Weisz gekocht. Het museum wijdt over ruim een jaar een grote expositie aan haar.

Galgenfeld, een installatie met twee gehangenen en nog een zittende figuur, bezorgde Varga Weisz haar doorbraak en is volgens het museum nog steeds een sleutelwerk en hoogtepunt in haar werk. „Galgenfeld vervult een onmisbare brugfunctie tussen de belangrijke deelcollecties middeleeuwse religieuze sculptuur en hedendaagse kunst van het Bonnefanten”, verklaart een woordvoerster de aanschaf, die werd mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds.

Varga Weisz (1966) groeide op in het Duitse Mannheim. Ze maakte vooral klein houtsnijwerk tot ze in 2003 het Galgenfeld bedacht en een jaar later liet zien op haar eerste museale solo in Kleef. Een jaar later stond ze op de Biënnale van Venetië.