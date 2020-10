Bonnefanten neemt afstand van ‘gewelddadig gedrag’ kunstenaar

Het Bonnefantenmuseum in Maastricht zegt in een verklaring „hevig geschrokken” te zijn door een lang artikel in NRC over de kunstenaar Juliaan Andeweg. Daarin schrijft de krant op basis van eigen onderzoek dat de kunstenaar door minstens twintig vrouwen wordt beschuldigd van verkrachting, aanranding, stalking, mishandeling en diefstal. Zeker vijf van hen hebben aangifte gedaan.

Andeweg nam drie jaar geleden deel aan een groepstentoonstelling in Bonnefanten. Ook heeft het museum een werk van hem gekocht.

Bonnefanten spreekt van „gewelddadig grensoverschrijdend gedrag”. „Wij hebben nooit weet gehad van de in het artikel genoemde feiten en distantiëren ons nadrukkelijk van dergelijk gedrag. We leven mee met de slachtoffers en spreken de hoop uit dat in dit soort kwesties meer slachtoffers zich durven uitspreken. Het museum zal er alles aan blijven doen om een veilige omgeving te zijn voor onze medewerkers, onze relaties en ons publiek.”

Volgens de krant was het gedrag van deze kunstenaar al jaren bekend in de kunstwereld, maar is er weinig acht op geslagen. Andeweg wil in de krant niet reageren en spreekt van een „heksenjacht”. Het Openbaar Ministerie is een onderzoek naar hem begonnen, meldt NRC.