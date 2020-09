Bondspresident prijst Duitse kliniek voor zorg aan Nederlanders

De Duitse Bondspresident Frank-Walter Steinmeier heeft tijdens een bezoek aan de Universiteitskliniek Münster de medewerkers persoonlijk bedankt voor hun inzet tijdens de coronacrisis. Hij bedankte met name voor de hulp aan Nederland.

De kliniek verzorgde in totaal 58 Nederlandse patiënten toen er niet genoeg plek was in Nederlandse ziekenhuizen voor coronapatiënten. Hij zei dat de coronapandemie van iedereen veel vraagt en noemde deze hulp „een menselijke plicht”.

Daarna bezocht Steinmeier soldaten van het Duits-Nederlandse korps in Münster. Dat bestaat dit jaar 25 jaar. Oorspronkelijk zou koning Willem-Alexander ook aanwezig zijn in Münster, maar hij annuleerde zijn reis vanwege het toenemende aantal coronabesmettingen in Nederland.