Bonden stoppen snelwegactie wegens Utrecht

De politiebonden hebben de langzaamaanactie op de snelwegen afgeblazen in verband met de schietpartij in Utrecht. Volgens voorzitter Gerrit van de Kamp van de ACP is de actie van de baan en gaan politieagenten voor zover nodig naar Utrecht. Hij heeft daar nu spoedoverleg over.

De actie hield in dat actievoerders van de politie, douane en Rijkswaterstaat en Defensie de hele maandagochtend met een gangetje van 66 kilometer per uur naar Den Haag rijden. Ze zouden meedoen aan een grote manifestatie over de pensioenleeftijd.