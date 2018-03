Bonden: meer nodig om zorgpersoneel te houden

In de kabinetsplannen om het groeiende personeelstekort in de zorg aan te pakken, missen de vakbonden voorstellen die ervoor moeten zorgen dat mensen die nu al in de zorg werken dat ook blijven doen. Meer salaris en het verminderen van de werkdruk en de administratieve rompslomp zouden helpen, vinden FNV en CNV.

CNV is blij dat minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) miljoenen uittrekt voor opleidingen, werk- en stageplekken om het groter wordend personeelstekort in de zorg aan te pakken. Het grote personeelstekort vraagt om alle hens aan dek, maar het is ook zaak om zuinig te zijn op de zorgmedewerkers van nu, aldus het CNV.

De FNV mist in de plannen van De Jonge vooral aandacht voor manieren om het huidige personeel te behouden. „Duizenden mensen zijn de afgelopen jaren vertrokken, omdat ze niet wisten of ze hun baan zouden houden. Rond hun dertigste kunnen mensen nachtdiensten vaak niet meer combineren met hun privéleven en haken ze af. Kom met beleid daarvoor en verhoog de salarissen zodat je betaalt voor de kwaliteit die wordt gevraagd.”