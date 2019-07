Bonden langs bij werkplaatsen om hitte

Vakbonden FNV Bouw en CNV Vakmensen gaan de komende dagen langs bij werkplaatsen om te kijken of werknemers goed beschermd zijn tegen de hitte. Ze kijken bijvoorbeeld of er wel zonnebrandcrème of uv-werende kleding wordt gebruikt door mensen die buiten werken.

De vakbonden laten weten dat een algemeen hitteverlet niet haalbaar is. „Iedereen heeft namelijk te maken met andere omstandigheden”, zegt de FNV-woordvoerder. Nu mogen alleen dakdekkers stoppen met werken als het 40 graden of warmer is.

Verder moeten werknemers elkaar vooral goed in de gaten houden, zegt een woordvoerder van CNV. „Neem extra pauzes of begin eerder met werken zodat je eerder kunt stoppen. Stap ook naar je baas als het te heet wordt.”

Beide vakbonden hebben een app gelanceerd voor werknemers om te controleren of de situatie werkbaar blijft. „Je kunt de huidige weersituatie invullen en dan krijg je advies over wat je kunt doen”, legt de woordvoerder van FNV uit.