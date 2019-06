Bonden kondigen staking ov Den Haag aan

Het stadsvervoer in Den Haag ligt volgende week woensdag waarschijnlijk grotendeels plat tijdens de ochtendspits. Medewerkers van vervoerbedrijf HTM gaan staken van 6.00 uur tot 10.00 uur, kondigen de vakbonden FNV en CNV aan. De staking is een protest tegen het uitblijven van een akkoord over betere arbeidsvoorwaarden.

Het is de bedoeling dat trams, bussen en ook de RandstadRail tussen Den Haag en Zoetermeer stil blijven staan. De medewerkers eisen onder meer loonsverhoging en het terugdringen van de „onverantwoord hoge werkdruk”.

De cao van HTM geldt voor zo’n tweeduizend mensen. De bonden hadden na maanden van onderhandelingen een ultimatum gesteld, maar daarmee konden ze de werkgever niet vermurwen.

„De trambestuurders en buschauffeurs zitten klem tussen te strakke rijtijden en zijn daardoor gedwongen om door de stad te jakkeren”, stelt FNV-bestuurder Eric Vermeulen. „Ze willen op tijd iedereen kunnen brengen in een comfortabele rit, waarbij veiligheid voorop staat.”