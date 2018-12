Bonden dagen Jumbo om breken staking

DEN BOSCH (ANP) - Vakbonden CNV en FNV hebben supermarktketen Jumbo voor de rechter gedaagd, omdat het bedrijf zich in april vorig jaar niet aan het stakingsrecht zou hebben gehouden. Jumbo zou een staking van medewerkers van distributiecentra destijds hebben gebroken, doordat de supermarktketen volgens de bonden uitzendkrachten inzette op werkplekken waar op dat moment werd gestaakt.

Verder verwijten de bonden Jumbo een eigen regeling voor arbeidsvoorwaarden te hebben doorgevoerd terwijl er nog een cao geldt. Volgens CNV en FNV wordt de zitting, die 17 december plaatsvindt in de rechtbank in De Bosch, bijgewoond door stakende medewerkers van de distributiecentra Beilen, Breda, Elst, Raalte, Veghel en Woerden van Jumbo.

Begin mei werd bekend dat een grote meerderheid van de werknemers van Jumbo-distributiecentra had besloten te kiezen voor nieuwe arbeidsvoorwaarden in de vorm van een zogeheten arbeidsvoorwaardenregeling (avr). De circa 3000 logistiek medewerkers kregen van hun werkgever de keuze tussen zo’n regeling of de afgelopen cao.

De keuze voor de avr was een klap voor de vakbonden. Zij zetten vorig jaar juist in op een nieuwe cao en organiseerden stakingen om hun eisen kracht bij te zetten. Jumbo passeerde met het avr-voorstel vervolgens de bonden.

In een reactie laat Jumbo weten dat de cao wel degelijk is geëindigd. Tijdens de staking vorig jaar zijn daarnaast „in alle hectiek in één distributiecentrum acht uitzendkrachten gedurende enkele uren verplaatst naar een andere afdeling”, aldus Jumbo. Het was nooit de bedoeling de staking te breken, aldus de supermarktketen. „Maar het is totaal onrealistisch om te denken dat acht uitzendkrachten in één distributiecentrum waar ruim zevenhonderd medewerkers werken in een paar uur tijd een staking kunnen breken die gedurende langere tijd over meerdere distributiecentra heeft plaatsgevonden.”

Volgens Jumbo is de rol van de bonden uitgespeeld en kunnen zij dat moeilijk accepteren. „De cao is een gepasseerd station en komt sowieso niet terug. De rechtszaak gaat daar ook helemaal niet over.”